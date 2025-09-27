Fi: Nevi, 'libertà il primo fondamentale valore che ci ispira'

27 settembre 2025 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Il primo, fondamentale valore che ispira Forza Italia è la libertà. Non a caso, essa dà il titolo a questa grande manifestazione. Partiamo da ciò che ripeteva sempre il presidente Berlusconi: ogni volta che scriviamo una legge o approviamo un provvedimento, dobbiamo chiederci se quello che facciamo aumenta o diminuisce la libertà dei cittadini; se semplifica o complica la loro vita. È una sfida tutt'altro che semplice, ma cerchiamo di tradurla ogni giorno in atti concreti, nelle Aule parlamentari e nei Consigli regionali”. Lo ha affermato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a 'Libertà', la festa nazionale azzurra che si sta svolgendo a Telese terme.

“La nostra missione -ha proseguito- è accorciare la distanza tra centro e periferia, costruendo un partito che parli con una sola voce dal Nord al Sud. Vogliamo costruire una Forza Italia che nasca dal basso, più attenta alle istanze degli amministratori locali. E gli amministratori crescono ogni giorno: nuovi sindaci, nuovi consiglieri, nuove adesioni. È un segnale fortissimo di vitalità. I sondaggi ci dicono che Forza Italia ha ancora un grande spazio di crescita, perché la sinistra si sta radicalizzando e lascia scoperto il fronte moderato e riformista. Tocca a noi occuparlo, rafforzando il centrodestra e caratterizzandoci come la forza più adeguata a portare avanti un progetto liberale e riformista”.