Pnnr: Meloni, 'Italia più avanti di tutti in Europa, in tre anni abbiamo rispettato tutti gli impegni'

Roma, 26 set (Adnkronos) - "Oggi in Cabina di regia abbiamo presentato la proposta di revisione del Pnrr, che sarà ora trasmessa al Parlamento e poi alla Commissione europea. Un lavoro complesso ma necessario, che ci permette di usare meglio le risorse e rafforzare gli interventi davvero utili per imprese, infrastrutture e coesione sociale". Lo scrive sui social Giorgia Meloni.

"L'Italia è oggi la Nazione più avanti in Europa nell'attuazione del Piano: centinaia di obiettivi raggiunti, miliardi di euro già trasferiti e oltre 429.000 progetti avviati o conclusi. In tre anni abbiamo rispettato tutti gli impegni presi. Con questa revisione mettiamo in sicurezza le risorse per il tessuto produttivo e concentriamo l'attenzione sulle priorità più urgenti. Avanti così: con serietà, concretezza e gioco di squadra", aggiunge la premier.