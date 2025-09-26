Mo: Meloni, 'grazie a esponenti opposizione che hanno raccolto sagge parole Mattarella'

26 settembre 2025 a

a

a

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Rivolgo un ringraziamento ai partiti e agli esponenti di opposizione che, raccogliendo le sagge parole del Presidente Mattarella - al quale siamo grati - hanno invitato gli attivisti della Flotilla ad accettare le soluzioni alternative proposte e in particolare a consegnare gli aiuti a Cipro, al Patriarcato di Gerusalemme". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.

"In questa fase è fondamentale lavorare per garantire l'incolumità delle persone coinvolte e non assecondare chi sostiene che l'obiettivo dell'iniziativa debba essere forzare il blocco navale israeliano. Una scelta che sarebbe estremamente pericolosa", conclude Meloni.