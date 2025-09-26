Mo: Magi, 'Mattarella riconosce valore missione, Israele garantisca canale umanitario'

26 settembre 2025 a

a

a

Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Nel suo messaggio alla Global Sumud Flotilla, il presidente Mattarella ha riconosciuto l'alto valore umanitario della missione, che non è solo il trasporto di aiuti alla popolazione di Gaza, ma è una mobilitazione di cittadini di 44 Paesi diversi contro il massacro che sta avvenendo sulla Striscia e contro le violazioni reiterare del diritto internazionale". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"L'appello e la proposta di mediazione di Mattarella non arrivano a caso e sottolineano la gravità della situazione, come dimostra l'invio di due fregate da parte del governo italiano, segnale che c'è una seria preoccupazione per una reazione sconsiderata da parte dell'esercito israeliano. E' necessario che Netanyahu garantisca un effettivo canale umanitario, così da consentire la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza e cercare di salvaguardare almeno quel poco che resta della democrazia israeliana. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno che i Presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa rivolgessero un appello alla Knesset affinché si opponga a qualsiasi tentativo dell'esercito israeliano di colpire Flottila, dove sono presenti parlamentari italiani ed europei, la cui incolumità va tutelata insieme a quella delle altre persone a bordo”.

“L'auspicio è che si continui a percorrere la strada della mediazione e del dialogo. L'iniziativa del presidente Mattarella e il tentativo dei cardinali Zuppi e Pizzaballa non vanno fatti cadere nel vuoto”, conclude Magi.