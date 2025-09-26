MO: Faraone (Iv), 'da Mattarella voce di chi rappresenta tutti'

26 settembre 2025 a

a

a

Roma, 26 set.-(Adnkronos) - "C'è un modo di parlare al Paese che unisce, e un modo che divide. Lo abbiamo visto ancora una volta in questi giorni. Da un lato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: poche parole, misurate, ferme ma rispettose, rivolte alla flottiglia diretta verso Gaza. Un appello che non punta il dito, non cerca il nemico interno, ma invita alla responsabilità e alla prudenza, ricordando che la libertà di esprimere dissenso non può mai trasformarsi in pericolo per le persone. È la voce di chi rappresenta tutti, e parla pensando al bene comune". Così in un post social il deputato di Italia Viva Davide Faraone, vicepresidente del partito.

"Dall'altro lato c'è Giorgia Meloni. Che non si rivolge ai cittadini come premier di tutti - prosegue - ma come capopopolo di parte. Non usa il linguaggio dell'autorevolezza, ma quello della rissa: bollini d'infamia, accuse di complicità con il terrorismo, caricature di chi non la pensa come lei. Mentre il capo dello Stato cerca di disinnescare il conflitto, la presidente del Consiglio lo alimenta. Mentre il Quirinale parla la lingua dell'unità, Palazzo Chigi soffia sul fuoco del sospetto e della divisione".

"Il paradosso è evidente: due istituzioni dello stesso Paese, due responsabilità altissime, due toni che non potrebbero essere più lontani. Uno ricorda che l'Italia ha bisogno di coesione e fiducia reciproca. L'altra continua a seminare diffidenza e rancore, nella speranza di guadagnare un dividendo elettorale dalla polarizzazione. Per questo oggi più che mai serve ascoltare le parole di Mattarella e raccogliere il suo invito alla responsabilità e all'unità", conclude.