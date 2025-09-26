Mo: Conte, 'dopo appello Mattarella chiedo a Flotilla di fare supplemento riflessione'

26 settembre 2025 a

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Spetta agli organizzatori" decidere. Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award dopo l'appello del presidente Sergio Mattarella. Organizzatori, specifica il leader M5S, che "non sono i parlamentari" italiani a bordo della Flotilla. "Quello che posso fare da leader di una comunità, che ritiene di grande valore la missione, a fronte delle parole di presidente Mattarella" è invitare a "fare un supplemento di riflessione, è a rischio anche l'incolumità". Comunque, "qualunque sarà la scelta, resterà il nostro sostegno".