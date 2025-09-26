Dazi: Schlein, 'da Trump guerra commerciale con Ue ma non rinunciare a alleanza'

26 settembre 2025 a

Roma, 26 set. (Adnkronos) - C'è "un'amicizia storica tra Unione Europea e Stati Uniti. Non dobbiamo rinunciare alla nostra alleanza e amicizia transatlantica, nemmeno ora che Trump ha avviato una guerra commerciale contro i nostri Paesi e l'Unione Europea, che sta danneggiando gravemente le nostre economie". Così Elly Schlein al 'Global Progress action Summit 2025' a Londra in un panel con il governatore dell'Illinois, J.B. Pritzker.