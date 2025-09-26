Caso Garlasco: terminata perquisizione a casa genitori Sempio

26 settembre 2025 a

Garlasco (Pv), 26 set. - (Adnkronos) - È terminata intorno alle 11.30 la perquisizione di carabinieri e guardia di finanza a casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Dalla casa di famiglia, perquisita su delega della Procura di Brescia che indaga per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, sono usciti poco dopo i carabinieri e le fiamme gialle anche i genitori del 37enne indagato per omicidio, accompagnati dal legale Massimo Lovati.