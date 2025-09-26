Caso Garlasco: mamma Sempio, 'mai corrotto nessuno, soldi per gare avvocati'

26 settembre 2025 a

Milano, 26 set. (Adnkronos) - “Siamo stravolti e questa accusa che anche oggi ci viene fatta di aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verrà smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora”. Lo ha detto Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, collegata con la trasmissione di Rete 4 ‘Quarto Grado'. “Il cerchio su Andrea Sempio non si stringe perché non ha fatto niente, la famiglia Sempio non ha corrotto nessuno. E le persone che continuano a dire queste cose devono solo vergognarsi, come le persone che continuano a buttare fuori cavolate e cose private”,

Rispetto ai prelievi di denaro contanti fatti dalla famiglia all'epoca della prima indagine sul figlio per l'omicidio di Garlasco, la mamma di Sempio ha spiegato che “non era nessun segreto, l'unica cosa è che avevamo bisogno di utilizzare denaro contante per pagare gli avvocati. Non c'è sotto niente di quello che vogliono far credere i giornali oggi. Abbiamo solo affrontato spese legali e basta. Solo quello”. La signora Ferrari ha assicurato di non aver avuto contatti con l'ex procuratore di Pavia indagato oggi dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari. “Non conosciamo il dottor Venditti personalmente e nessuno della famiglia Sempio gli ha mai dato una lira. Tutte le accuse contro di lui sono emerite schifezze”.

Allo stesso modo la mamma dell'amico del fratello della vittima indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha escluso che la famiglia conoscesse le domande prima degli interrogatori del 2017. “Assolutamente no, non sapevamo le domande prima”, ha detto. E nessuno avrebbe assicurato un atteggiamento di favore: “Eravamo tranquilli perché sapevamo di avere una consulenza del generale Garofano che ci diceva esattamente cosa c'era contro mio figlio ed eravamo tranquilli perché sapevamo che contro mio figlio cose non ne sarebbero state trovate”, ha spiegato la madre di Andrea Sempio.