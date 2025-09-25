Vantage spicca come titanium sponsor al Money Expo Chile 2025

25 settembre 2025 a

a

a

PORT VILA, Vanuatu, 25 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha partecipato con orgoglio come titanium sponsor al Money Expo Chile 2025, una delle prime grandi fiere finanziarie del Paese, tenutasi presso Espacio Riesco, a Santiago, dal 27 al 28 agosto 2025.

L'expo ha offerto a Vantage una piattaforma per entrare in contatto con esperti fintech, broker e fornitori di tecnologia, rafforzando la propria presenza nel settore della tecnologia e dell'intermediazione finanziarie. Vantage è stata insignita del premio "Most Trusted Broker 2025", un riconoscimento al suo impegno verso la trasparenza, l'affidabilità e la fiducia dei clienti.

Sul palco principale, Raúl Cabrera, Business Development Manager di Vantage, ha tenuto un discorso intitolato "Il futuro del trader latinoamericano: Business, Community, Impatto", dove ha esplorato i trend regionali che plasmano il panorama del trading. Rodrigo Martínez, Responsabile del team di sviluppo aziendale, ha partecipato a un dibattito su "Strategie di integrazione dell'intelligenza artificiale nelle operazioni di trading", offrendo prospettive su come le tecnologie emergenti, in particolare l'intelligenza artificiale, stanno trasformando le pratiche di trading.

Nel corso dell'evento, i partecipanti si sono cimentati in un'attività interattiva di roulette, dove hanno avuto l'opportunità di vincere gadget ufficiali Vantage, buoni, o di partecipare a un concorso a quiz per vincere premi esclusivi.

Marc Despallieres, CEO di Vantage Markets, ha commentato: "Essere stati riconosciuti come il 'broker più affidabile' al Money Expo Chile riflette il nostro impegno verso la trasparenza e i rapporti solidi nel settore. Money Expo Chile ha rappresentato per noi un traguardo importante, perché ci ha permesso di mettere in mostra non solo la nostra innovazione, ma anche la fiducia che ci siamo guadagnati con tanto impegno".

Vantage continua a impegnarsi per offrire sempre più strumenti alla comunità del trading attraverso formazione, innovazione e trasparenza. Visita Vantage Markets per rimanere aggiornato su eventi e iniziative future.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di questi prodotti – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker offrendo una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading e una piattaforma dedicata e intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: Questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria, raccomandazione, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia vivamente ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773887/Vantage_Shines_Titanium_Sponsor_Money_Expo_Chile_2025.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2773888/Vantage_Shines_Titanium_Sponsor_Money_Expo_Chile_2025_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/vantage-spicca-come-titanium-sponsor-al-money-expo-chile-2025-302567008.html