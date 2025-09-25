Ue: Benigni (Fi), 'fake news su voto Salis alimentano solo tensioni maggioranza'

25 settembre 2025 a

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "Gli attacchi ad Antonio Tajani provenienti da frange abusive di estrema destra non ci intimoriscono. Forza Italia rivendica con orgoglio la propria identità: siamo e saremo sempre orgogliosamente antifascisti, nel solco dei valori liberali e moderati che ci contraddistinguono". Così in una nota Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.

"In queste ore - prosegue - si sono diffuse fake news sul voto relativo all'immunità parlamentare di Ilaria Salis, alimentate da populisti da strapazzo con l'obiettivo di ottenere qualche manciata di voti in più. Il Ppe, la famiglia politica europea di cui Forza Italia fa parte, ha votato convintamente a favore della revoca dell'immunità. Con il voto segreto, il sostegno a Salis può essere arrivato da chiunque, compresi Patrioti e Conservatori, i gruppi di riferimento di Lega e Fratelli d'Italia. Lo scaricabarile messo in scena da qualcuno rischia solo di creare tensioni all'interno della maggioranza che governa il Paese".

"Noi siamo e saremo sempre garantisti, e quindi contrari alla carcerazione preventiva, ma Ilaria Salis è accusata di reati gravi, commessi prima della sua elezione a parlamentare europeo, ed è giusto che affronti un processo con tutte le garanzie previste dalla legge”, conclude.