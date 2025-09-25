Ucraina: Kiev, 'abbattuto caccia russo nell'oblast' di Zaporizhzhia'

25 settembre 2025 a

Kiev, 25 set. (Adnkronos) - Le forze armate ucraine hanno abbattuto un caccia russo Su-34 nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina. L'aereo Su-34 è stato abbattuto intorno alle 4 del mattino, ora locale, nel settore di Zaporizhzhia della linea del fronte, ha dichiarato l'Aeronautica Militare e, al momento dell'attacco, l'aereo da guerra stava attaccando la città di Zaporizhzhia con bombe aeree guidate.