Nordcorea: Seul, 'Pyongyang ha fino a 2 t di uranio altamente arricchito'

Seul, 25 set. (Adnkronos/Afp) - La Corea del Nord potrebbe possedere fino a due tonnellate di uranio altamente arricchito. Lo ha affermato il ministro dell'unificazione della Corea del Sud Chung Dong-young. "Le agenzie di intelligence stimano che le scorte di uranio altamente arricchito di Pyongyang, con una purezza superiore al 90%, ammontino a circa 2.000 chilogrammi", ha dichiarato ai giornalisti il ​​ministro. "Anche in questo preciso momento, le centrifughe all'uranio della Corea del Nord sono in funzione in quattro siti".