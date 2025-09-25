Mo: Paita (Iv), 'salvaguardare incolumità di chi è a bordo della Flotilla'

25 settembre 2025 a

Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Il ministro della Difesa Crosetto ha tenuto un profilo equilibrato, al contrario di quanto hanno fatto altri esponenti del governo, come la premier Meloni. È necessario salvaguardare l'incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla, indipendentemente dalle valutazioni di merito sulla missione. Dobbiamo essere tutti uniti per difendere i cittadini italiani nei teatri di crisi. Nel contempo, è necessario che il governo non rinunci all'iniziativa diplomatica. La nostra stella polare è la prospettiva dei due popoli in due stati, partendo dalla proposta di Tony Blair”. Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.