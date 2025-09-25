Mo: Mollicone, 'da governo serietà e pragmatismo su Gaza e difesa confini Nato'

25 settembre 2025 a

a

a

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “Complimenti al ministro Crosetto per la tempestività della sua azione di ieri notte di assistenza e di tutela delle imbarcazioni, con la presenza di molti cittadini italiani, dirette verso i confini di un teatro di guerra e della sua comunicazione di questa mattina alle camere. C'è un'opposizione che occupa i banchi del Parlamento e fa sit-in davanti a Montecitorio e c'è un esecutivo che, con pragmatismo e serietà, sta agendo per alleviare la crisi umanitaria a Gaza. L'Italia si conferma il primo Paese occidentale, più degli altri Stati europei messi assieme, ad aver organizzato il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia. Auspichiamo che gli aiuti sulla Flotilla siano consegnati a Cipro per poterli far arrivare, in tempi certi e grazie alle vie diplomatiche, alle persone che ne hanno bisogno. Senza propaganda e senza strumentalizzazioni.” Così il deputato di Fratelli d'Italia e componente del gruppo interparlamentare Italia-Usa Federico Mollicone, sull'informativa urgente del governo italiano sugli attacchi alla Flotilla e sulla situazione sul fronte orientale europeo.

“Come ha detto il ministro Crosetto, gli eventi in Polonia ed Estonia rappresentano un test. Le provocazioni della Russia richiedono una risposta ferma e coordinata. Sono tornato da poco dalla Lituania per una serie di incontri di diplomazia culturale e per ribadire la nostra vicinanza ai paesi che confinano con il conflitto e che, quotidianamente, subiscono attacchi di guerra ibrida dagli avversari. Bene la scelta del governo italiano di lavorare a un piano nazionale per la protezione delle infrastrutture strategiche da questo tipo di conflitto. Dobbiamo potenziare i meccanismi di deterrenza ma senza creare una pericolosa escalation. Parleremo di queste urgenze e della situazione geopolitica mondiale questa sera con il presidente Tremonti al Circolo degli esteri in occasione della presentazione del suo ultimo libro”, conclude.