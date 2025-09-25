Mo: ministero Salute Gaza, '83 morti e 216 feriti nell'ultimo giorno'

25 settembre 2025 a

Gaza, 25 set. (Adnkronos) - Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha riferito che negli ospedali della Striscia di Gaza sono stati registrati nell'ultimo giorno 83 palestinesi uccisi e 216 feriti a causa del fuoco delle Idf nelle ultime 24 ore. Sette delle persone uccise e 50 dei feriti sono stati colpiti mentre attendevano gli aiuti umanitari. Dall'inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, sono stati uccisi 65.427 palestinesi e 167.376 sono rimasti feriti.