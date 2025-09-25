Mo: Malaguti(FdI), 'sinistre chiedono chiarimenti a Crosetto ma non si presentano in aula'

25 settembre 2025 a

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "Ieri le opposizioni hanno occupato l'aula reclamando la presenza del ministro Crosetto per chiarire come il governo garantisca la sicurezza della Flotilla. Oggi, però, constatiamo che la metà di loro non fosse presente. E' forse questa la serietà degli atti politici della sinistra e il grande interesse millantato per la causa palestinese?". Così Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Adesso i Pro-pal annunciano anche che con una mobilitazione permanente occuperanno 100 piazze d'Italia, lasciando presagire disagi ai trasporti, soprattutto a danno di quegli italiani che ogni giorno sono in viaggio per lavoro. Bene ha fatto la premier Giorgia Meloni a ricordare che i deputati sono pagati per lavorare per lo Stato e non il contrario". conclude.