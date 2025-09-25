Mo: Biancofiore (Nm), 'Israele apra blocco navale e tutti vedranno che domina Hamas'

25 settembre 2025 a

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “Vorrei proporre al ministro Guido Crosetto, di cui abbiamo ammirato la sua statura istituzionale e la prontezza di essere intervenuto alle Camere in tempo zero, di chiedere ad Israele di aprire il blocco navale davanti a Gaza. Così tutti, non solo i naviganti della Flotilla, si renderanno conto che a Gaza c'è Hamas a dominare sul quel territorio sottomettendo la popolazione alle stragi, alla fame, alla guerra da loro stessi provocata con la tragedia del 7 ottobre. Così forse tutti rivedranno le loro convinzioni, su chi è il carnefice e chi fa marcire le merci ai valichi ”. Così in aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie, dopo l'informativa del ministro della Difesa Crosetto.

“Vorrei anche precisare che diversamente da quanto sostenuto da Schlein e dagli altri leader della sinistra nel governo non c'è distonia tra quanto affermato oggi dal ministro Crosetto, il presidente Meloni e il ministro Tajani. Nessuno ha condannato le finalità e gli scopi umanitari della Flotilla, ma non si può non vedere che la spedizione si espone a rischi molto pericolosi che potevano essere evitati ascoltando il governo italiano che era pronto a far giungere quegli aiuti a Gaza in poche ore attraverso canali internazionalmente riconosciuti senza mettere a rischio nessuno", conclude.