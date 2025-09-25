Chubb ed Endeavor stringono una partnership globale per sostenere gli imprenditori e favorire la crescita economica nei mercati emergenti

25 settembre 2025 a

Chubb è il primo partner assicurativo globale di Endeavor

ZURIGO, 25 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Chubb Limited (NYSE: CB) ed Endeavor hanno annunciato oggi una partnership globale unica nel suo genere, volta a supportare e promuovere gli imprenditori ad alto impatto. Questa collaborazione sottolinea l'impegno condiviso di Chubb ed Endeavor nel favorire l'innovazione, coltivare la cultura delle start-up e contribuire alla crescita economica nei mercati emergenti di tutto il mondo.

La vasta rete globale di leader aziendali innovativi di Endeavor, che ora include Chubb, un leader mondiale nel settore assicurativo, offre ai fondatori di imprese le intuizioni strategiche, le risorse e la guida necessarie per far espandere le loro attività, raggiungere i loro obiettivi e generare un impatto economico significativo. Insieme, Endeavor e Chubb sosterranno alcuni degli imprenditori più ambiziosi, accelerando la loro crescita tramite l'accesso alle preziose competenze e all'esperienza di leader globali di spicco.

"Siamo molto felici di entrare a fare parte del vasto network di mentoring di Endeavor, contribuendo a nostra volta con strumenti e risorse tecnologiche che aiutino i fondatori di aziende a crescere," ha dichiarato Sean Ringsted, Chief Digital Business Officer e Chief Analytics Officer di Chubb. "In Chubb, crediamo che sostenere gli imprenditori sia essenziale per stimolare la crescita e lo sviluppo economico e la nostra nuova partnership con Endeavor contribuirà ad amplificare tali sforzi. Siamo entusiasti di collaborare con i loro fondatori di aziende straordinariamente motivati e in rapida crescita."

Chubb è il primo partner assicurativo globale di Endeavor. La compagnia ha creato un network di oltre 200 partnership per la distribuzione digitale di prodotti assicurativi in diversi settori e aree geografiche. Queste partnership hanno aiutato i marchi nativi digitali ad ampliare la propria offerta di prodotti e servizi, migliorare la fidelizzazione e la fiducia dei clienti, e creare flussi di ricavi aggiuntivi, aumentando al contempo l'accesso alla protezione assicurativa e rafforzando la resilienza finanziaria in molti mercati sottoserviti.

"Siamo entusiasti di collaborare con Chubb," ha affermato Linda Rottenberg, co-fondatrice e CEO di Endeavor, la rete globale di fiducia creata dagli imprenditori per gli imprenditori. "Aziende come Chubb portano una profonda competenza nel proprio settore e una comprovata esperienza nell'aiutare gli imprenditori a far crescere le loro attività, ispirando al contempo la prossima generazione di pionieri." La portata globale di Endeavor si estende a oltre 45 paesi e la sua rete include più di 2.900 imprenditori che, al 2024, hanno generato 88,5 miliardi di dollari di ricavi e creato oltre quattro milioni di posti di lavoro nel mondo.

Chubb ed Endeavor si impegnano a costruire ecosistemi imprenditoriali, promuovendo una crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro, garantendo in tal modo che la prossima generazione di fondatori disponga degli strumenti e del supporto necessari per avere successo in un panorama globale in continua evoluzione.

Chubb Chubb è un leader mondiale nel settore assicurativo.Presente in 54 paesi, Chubb offre soluzioni assicurative a imprese e individui in ambito Property & Casualty e Accident & Health a diverse tipologie di clienti. La compagnia si caratterizza per una vasta offerta di prodotti e servizi; una rete di distribuzione molto ampia; un'eccezionale solidità finanziaria; l'operatività a livello globale. Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla Borsa Valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell'indice S&P 500. Chubb impiega circa 43.000 persone nel mondo. Per ulteriori informazioni visita www.chubb.com

Endeavor Endeavor è la Rete Globale di fiducia creata da, per e con gli imprenditori. L'organizzazione seleziona, supporta e investe nei fondatori con il massimo potenziale, offrendo loro una piattaforma per formare, guidare e investire nella prossima generazione attraverso l'Endeavor Multiplier Effect™. Oggi la comunità di Endeavor include oltre 2.900 imprenditori che stanno costruendo aziende trasformative in più di 45 mercati. Al 2024, questi imprenditori hanno generato 88,5 miliardi di dollari di fatturato e creato oltre 4 milioni di posti di lavoro nel mondo. Scopri di più su Endeavor su https://endeavor.org/

