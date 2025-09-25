**Francia: Sarkozy condannato a 5 anni di carcere, deve andare in prigione**
Parigi, 25 set. (Adnkronos/Afp) - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nel processo per finanziamento illecito da parte della Libia della sua campagna per le elezioni presidenziali del 2007.
Il tribunale ha ordinato che Sarkozy venga presto posto in custodia cautelare, dando ai procuratori un mese di tempo per informare l'ex capo di Stato della data in cui dovrà essere incarcerato. Anche se Sarkozy dovesse presentare ricorso contro la sentenza, la misura rimarrà in vigore.