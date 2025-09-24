Ucraina: Cremlino, 'errato pensare che Kiev possa riprendere controllo territori'

24 settembre 2025 a

Mosca, 24 set. (Adnkronos/Afp) - Il Cremlino ritiene che l'idea che l'Ucraina possa rivendicare una riconquista territoriale, come suggerito da Donald Trump ieri, sia una tesi “errata”. “L'idea che l'Ucraina possa riconquistare qualcosa è, a nostro avviso, una tesi errata”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, durante il suo briefing quotidiano. Ieri il presidente americano ha affermato che Kiev potrebbe “riconquistare il suo territorio nella sua forma originale e forse anche andare oltre” nei confronti della Russia.