Mo: Pd presenta interrogazione su attacchi a Flotilla

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - "Il gruppo del Partito Democratico della Camera - si legge in una nota - ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere al Governo quali informazioni abbia acquisito o intenda acquisire sui droni che hanno sorvolato le navi della Global Sumud Flotilla nei giorni scorsi e colpito, anche questa notte, alcune delle sue imbarcazioni, mettendo a rischio l'incolumità e la vita stessa delle persone a bordo. I deputati dem chiedono inoltre quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per dare immediata concretezza a quanto la Presidente del Consiglio ha scritto in risposta alla lettera della segretaria del Pd, Elly Schlein, e cioè che il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all'estero. L'invio della fregata italiana, annunciato da Crosetto, rappresenta sicuramente un supporto utile a un intervento ex post di salvaguardia e soccorso, ma il governo italiano deve spiegare come intenda prevenire che vi siano continui attacchi di droni”. Così l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, che ha promosso l'interrogazione.