Mo: Malaguti (FdI), 'occupare Parlamento è cattivo esempio'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Oggi le opposizioni ‘democraticamente' hanno occupato l'Aula e i banchi del governo perché pretendevano un'immediata convocazione della riunione dei capigruppo che, invece, gli era stata garantita alla fine dei lavori mattutini. Una pretesa di chi abituato ad avere tutto lo vuole subito, come bambini viziati. La dimostrazione di uno scarso rispetto delle istituzioni ma soprattutto un cattivo esempio ai cittadini. Se sono loro i primi a bloccare il Parlamento, come è possibile sperare che prendano le distanze da chi blocca i treni e danneggia beni pubblici e privati?”. Così il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti.