Mo: Fratoianni, 'Italia pretenda da Israele fine atti da Stato terrorista, superato ogni limite'

24 settembre 2025 a

a

a

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - "Quello di stanotte è stato un atto di pirateria di terrorismo internazionale, Israele non può continuare impunita a violare sistematicamente ogni norma del diritto internazionale". Così Nicola Fratoianni di Avs insieme ad Angelo Bonelli parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio, prima dell'annuncio del ministro Crosetto sull'invio di una fregata.

"In un Paese normale di fronte a quello che è accaduto - prosegue - deve salpare una nostra nave militare per proteggere le nostre imbarcazioni. E pensare che il ministro degli esteri da New York ha fatto una dichiarazione dicendo che ha chiamato l'ambasciatore israeliano per dirgli continuate ad attaccare, ma mi raccomando, fatelo con cautela e non mettete a rischio la sicurezza dei nostri connazionali".

"Certo che ci preoccupiamo della sicurezza dei nostri connazionali e di tutti gli attivisti, anche di altri Paesi imbarcati sulla Flotilla ma qui siamo di fronte a un salto di qualità: siamo di fronte alla necessità che un paese con la schiena dritta pretenda da Israele la fine di comportamenti che sono tipici di uno Stato terrorista. Perché ormai ogni limite è stato quotidianamente superato, è stato superato il limite dell'umanità a Gaza da ormai due anni a questa parte e in Cisgiordania e anche nei confronti di una grande missione pacifica civile, come quella della flotilla", conclude.