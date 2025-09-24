Mo: Fratoianni e Bonelli con Global Movement to Gaza Italia davanti a Montecitorio
Roma, 24 set. (Adnkronos) - La conferenza stampa di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per presentare 5 punti di iniziativa di Avs a favore del Mezzogiorno, prevista in Sala Stampa della Camera dei Deputati oggi pomeriggio alle ore 14.30 è stata annullata data la concomitanza con la conferenza stampa in piazza Montecitorio del Global Movement to Gaza Italia, dopo l'atto di pirateria in acque internazionali contro la Global Sumud Flotilla.