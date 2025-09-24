Fi: Gasparri, 'domenica presenteremo Manifesto per la Libertà'

24 settembre 2025 a

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - "L'evento si concluderà domenica con la partecipazione di grandi ospiti, rappresentanti di aziende e amministratori di importanti gruppi. Forza Italia dedicherà questa tre giorni di Telese Terme alla ridefinizione di alcuni principi fondanti. Con i suoi 31 anni di storia, dal 1994, Forza Italia riflette sul proprio percorso nel solco dell'eredità politica e morale di Berlusconi. Domenica presenteremo il ‘Manifesto per la Libertà', una dichiarazione di principi, perché i partiti e i movimenti politici, oltre alle proposte quotidiane, devono avere un riferimento alto di valori". Così il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri, ai microfoni di Radio Radicale.

"Sarà, quindi, una conclusione importante dopo tre giorni di dibattiti su tanti temi. Saranno giorni intensi per tutta la classe dirigente di Forza Italia: ministri, dirigenti, giovani, donne, anziani. E ci sarà anche una spinta verso le prossime elezioni”, conclude.