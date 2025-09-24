Covid: Pd, 'commissione piegata a giochi di FdI, tentativo di riscrivere la storia'

24 settembre 2025 a

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “La Commissione sul Covid era nata per fare luce sulla gestione della pandemia, ma si è trasformata in uno strumento di propaganda della destra, piegato non alla verità ma alla riscrittura della storia. Non ci spaventano le conferenze stampa di Fdi. Anche noi ne organizzeremo perché non siamo più di fronte solo a un'operazione politica: è ormai evidente il tentativo di riscrivere l'andamento di quei drammatici mesi. Piegando la verità alla propaganda e usando testimoni inattendibili e senza contraddittorio". Così in una nota i componenti Pd della commissione Covid Francesco Boccia, Ylenia Zambito, Gian Antonio Girelli, Simona Bonafè, Paolo Ciani.

"Questa commissione non ricostruisce, distorce. Non cerca verità, piega i fatti a convenienze e interessi. Utilizza le audizioni come una porta girevole. Testimoni che vanno e testimoni che vengono. Che fanno affermazioni senza costrutto, senza fondamento, senza supporti probatori. A volte riscrivendo le sentenze che i tribunali hanno per fortuna pronunciato. Noi non accetteremo che la tragedia del Covid diventi terreno di manipolazione. La storia si scrive con le prove e con la responsabilità, non con testimoni di parte e sospetti costruiti. E la propaganda non ha nulla a che vedere con la storia. Presto si comprenderà cosa intendiamo”, conclude la nota.