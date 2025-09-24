Catanzaro: scontro tra due autobus, feriti un centinaio di studenti e passeggeri

24 settembre 2025 a

a

a

Catanzaro , 24 set. - (Adnkronos) - Circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto questa mattina sulla Ss 106, nel Comune di Simeri Crichi (Catanzaro). I passeggeri a bordo dei due mezzi hanno riportato, fortunatamente, solo ferite lievi e contusioni e sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118 giunti sul posto. Solo tanta paura per quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Sul posto, oltre alle ambulanze, i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il traffico veicolare sulla Ss 106, nel tratto interessato dall'accaduto, sarà limitato a un'unica corsia a senso alternato fino al termine delle operazioni di soccorso.