Mo: drone dallo Yemen si schianta su centro commerciale di Eilat, 10 feriti**

24 settembre 2025 a

a

a

Tel Aviv, 24 set. (Adnkronos) - Un drone si è schiantato su un centro commerciale di Eilat, la città più meridionale di Israele, provocando il ferimento di dieci persone. Lo riferisce il servizio di soccorso medico israeliano. La polizia e le Idf hanno dichiarato che stanno indagando sull'incidente.

Il drone, che secondo l'esercito israeliano è partito dallo Yemen, ha colpito un centro commerciale vicino a un hotel. Le riprese della scena rivelano danni significativi all'area.