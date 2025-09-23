Ue: Cecchetti (Lega), 'voto Salis precedente gravissimo, chi sbaglia non paga'

23 settembre 2025 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Al Parlamento europeo, in Commissione è stata respinta la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. Si è creato un precedente gravissimo: l'immunità non può diventare un lasciapassare per salvare la condotta di chi si è reso protagonista di violenze. Deve valere per chi è in carica, non per i comportamenti precedenti". Così il deputato leghista Fabrizio Cecchetti, segretario dell'ufficio di Presidenza della Camera.

"Un segnale che rischia di diventare un pessimo esempio per tutti, perché significa fuggire dalle proprie responsabilità. A ottobre ci sarà il voto definitivo in Aula e lì si vedrà se davvero in Europa vale la legge uguale per tutti oppure se si vuole continuare a garantire l'impunità, come sempre, la Lega starà dalla parte della giustizia e delle regole”, conclude.