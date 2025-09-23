Ucraina: Trump, 'la Russia una 'tigre di carta''

23 settembre 2025 a

Washington, 23 set. (Adnkronos) - "L'Ucraina dovrebbe riottenere tutti i suoi territori". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incontrando il presidente francese Emmanuel Macron in un bilaterale a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Trump ha definito la Russia una “tigre di carta”. Inoltre, ha detto: “È una situazione molto triste, ma la maggior parte di voi ha visto la recente dichiarazione che ho rilasciato poco fa, e sono lieto che l'abbiate recepita, perché è proprio quello che penso. Lo penso davvero. Lasciate che (gli ucraini) riottengano i loro territori”.

Il presidente degli Stati Uniti si è espresso anche su Macron: "Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Sta lottando con determinazione. Sta combattendo su molti fronti. Sta dando il suo contributo per risolvere la catastrofe tra Russia e Ucraina. E le sue parole sagge significano molto. Siamo amici da molto tempo ormai, praticamente dal mio primo mandato". Sulla guerra tra Russia e Ucraina, ha aggiunto: "È una guerra terribile che avrebbe dovuto finire, e la Russia avrebbe dovuto fermarla, ma sono passati tre anni e mezzo e finora hanno ottenuto questo, quindi vedremo cosa succederà. Ma anche l'altra parte può combattere, e ha dimostrato che forse la Russia potrebbe essere una tigre di carta".

"Non so cosa siano - ha detto ancora il presidente Usa - ma tre anni e mezzo di combattimenti e uccisioni, di 7000 morti a settimana per niente, per niente, niente. Quindi è una situazione molto triste, ma la maggior parte di voi ha visto la recente dichiarazione che ho rilasciato poco fa, e sono contento che l'abbiate ricevuta, ma la penso così. La penso davvero così. Lasciate che riabbiano la loro terra". Parlando infine di Gaza, Trump ha annunciato che "avremo un incontro molto importante. Il mio prossimo incontro con i leader della regione sarà davvero molto importante. Parleremo di Gaza. Vedremo se possiamo fare qualcosa al riguardo. Vogliamo porre fine a questa situazione. Vogliamo riavere indietro gli ostaggi".