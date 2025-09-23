San Francesco: Rampelli, 'festa di tutti, simbolo di pace e carità in stagione guerre'

23 settembre 2025 a

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “San Francesco d'Assisi è il patrono d'Italia, eppure non aveva una sua celebrazione nazionale. Grazie ai voti di Camera e Senato, il 4 ottobre, giornata dedicata al nostro santo patrono, sarà festa". Così il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

"Un uomo di Dio che ha saputo influenzare profondamente la Chiesa e la schiera dei fedeli, tanto da avere molti seguaci e un ordine monastico attivo ancora oggi. San Francesco non è soltanto l'uomo religioso, lo ricordiamo anche per le sue opere, tra le prime scritte in volgare italiano, come il ‘Cantico delle creature', mirabile esempio di come la poesia italiana si stava apprestando a fornire le basi alla nascente lingua italiana”, conclude.