San Francesco: Gardini (FdI), 'celebriamo patrono Italia e simbolo universale di pace'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - "Oggi la Camera dei Deputati ha approvato l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, che si celebrerà ogni anno il 4 ottobre. Non si tratta solo di aggiungere un giorno festivo al calendario: è una scelta che tocca l'identità profonda della nostra nazione. San Francesco non appartiene soltanto alla storia religiosa, ma è parte integrante della nostra storia civile. Patrono d'Italia insieme a Santa Caterina da Siena, è il simbolo universale della pace, della fraternità, della solidarietà e della custodia del creato". Così Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, e relatrice della Pdl di istituzione del 4 ottobre come festa nazionale.

"Valori che parlano a tutti, credenti e non credenti, italiani di nascita e nuovi cittadini. Il calendario delle feste nazionali è la carta d'identità di un popolo: con il 4 ottobre celebreremo, d'ora in poi, la pace, la fraternità e la speranza di un futuro più giusto e più umano. Con questo voto abbiamo voluto affermare che San Francesco è specchio dell'identità italiana e guida per le sfide del nostro tempo", conclude.