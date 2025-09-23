San Francesco: Di Maggio (FdI), 'restituito a una data antica il valore che le spetta'

23 settembre 2025 a

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Dal prossimo anno, grazie al voto favorevole espresso oggi in Aula, ogni 4 ottobre si celebrerà la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, il Santo che più di ogni altro incarna la semplicità, la pace, la forza della nostra identità. Un giorno che torna a vivere nel calendario civile come festa nazionale, dopo anni in cui era rimasto soltanto nel cuore della tradizione". Così la deputata di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio.

"Sono particolarmente orgogliosa di questo risultato in quanto ho avuto l'onore di essere seconda firmataria della legge, dopo il collega Malagola, e di seguirne ogni passaggio come relatrice in commissione Cultura. Non è stato solo un percorso istituzionale, ma un viaggio umano e ideale: restituire a una data antica il valore che le spetta: sarà il giorno in cui l'Italia ricorderà, ancora una volta, di essere una terra con una tradizione, una fede e un'anima che nessuno potrà mai cancellare”, conclude.