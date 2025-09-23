Russia: von der Leyen, 'parlato con Trump di incursioni russe in spazio aereo Ue'

23 settembre 2025 a

Bruxelles, 23 set. (Adnkronos/Afp) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato di aver discusso con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump delle ripetute violazioni dello spazio aereo da parte della Russia e di aver concordato sulla necessità di ridurre le entrate energetiche di Mosca. Su X, ha affermato di aver sollevato con Trump la questione delle “provocazioni del Cremlino, in particolare le incursioni regolari nello spazio aereo europeo”, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.