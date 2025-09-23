Mo: Schlein, 'Meloni ascolti grido piazze, Italia non vuole essere complice di Netanyahu'

23 settembre 2025 a

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Smettetela di criminalizzare ogni piazza o forma di dissenso e di ignorare il sentimento forte che attraversa tutto il Paese: l'Italia non vuole essere complice dei crimini di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd sottolineando: "Il grido di piazze, manifestazioni, della Flotilla non può essere ignorato dal governo. La Meloni ascolti questo grido, quel sentimento del Paese stufo di parole ipocrite e tardive".