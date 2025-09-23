Mo: Rampelli, 'su Flotilla contraddizioni estremismo sinistra'

23 settembre 2025 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Lite tra i coordinatori della Freedom Flotilla, con dimissioni e accuse pubbliche, poiché la componente islamica trova che gli attivisti Lgbt partecipanti all'iniziativa abbiano 'valori diversi dai nostri'. Come volevasi dimostrare, le contraddizioni dell'estremismo di sinistra vengono al pettine. Nonostante le molteplici prove di sodalità con Hamas, la flottiglia continua a sostenere un viaggio che si propone di portare nella Striscia aiuti irrisori rispetto a quelli continuativamente consegnati dall'Italia con la campagna del governo Meloni 'Food for Gaza'. Peggio, non è previsto alcun piano per mettere le donazioni in sicurezza dalle mani del contrabbando di Hamas, con cui ricatta la popolazione. Continuerà questo supporto anche ora che vengono discriminate persone omosessuali?". Lo scrive sui social Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.