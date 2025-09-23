Mo: Lupi, 'scontri Milano inaccettabili, strumentalizzata solidarietà giusta'

23 settembre 2025 a

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - "Gli scontri di ieri a Milano sono inaccettabili e vergognosi, tanto più è vergognoso strumentalizzare una solidarietà giusta verso il popolo palestinese per giustificare violenza e mettere a soqquadro una città. Siamo per il diritto a manifestare, siamo contro il diritto a mettere a soqquadro una città come quella di Milano. Quello che è successo rischia di far venire meno una manifestazione popolare positiva che ha espresso solidarietà al popolo palestinese". Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a margine della conferenza stampa per annunciare l'adesione al partito dell'ex presidente della regione Lazio Renata Polverini.

"La condanna della violenza è sempre un momento giusto e netto, deve essere fatto da tutte le forze politiche, proprio per isolare questi facinorosi e violenti che usano e strumentalizzano tutto, persino la solidarietà al popolo palestinese, pur di esprimere violenza contro lo Stato, contro il governo di centrodestra e contro la comunità civile, proprio per questo bisogna che questi violenti vadano isolati e ci sia un giudizio netto e chiaro da parte di tutti. Il nemico sono i terroristi di Hamas, tutti noi vogliamo la pace, l'abbiamo detto con chiarezza che Israele deve smettere l'invasione a Gaza e che bisogna individuare una via diplomatica. Questa è la strada ed è l'unica strada da percorrere. L'opinione pubblica può aiutare in Italia come in Europa e nel mondo a far sì che questa strada si raggiunga e cioè a dialogare con Israele perché smetta questa invasione", conclude.