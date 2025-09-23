Mo: Lupi, 'prematuro riconoscere oggi stato Palestina'

23 settembre 2025 a

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - "Siamo sempre stati a favore della soluzione dei due popoli e due stati. Questa è la strada per garantire una pace sicura in quel territorio e per costruire un futuro per le popolazioni, sia quella palestinese che per la popolazione ebraica". Così Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, a margine della conferenza stampa per annunciare l'ingresso nel partito dell'ex presidente della regione Lazio Renata Polverini.

"Abbiamo detto che Israele, lo diciamo da amici, sta sbagliando e deve smettere assolutamente riguardo all'invasione di Gaza. Il nemico è e sono i terroristi di Hamas, non il popolo palestinese. Ma riconoscere oggi lo Stato di Palestina è assolutamente prematuro, anche perché vorrebbe dire riconoscere una parte dello Stato di Palestina gestita dai terroristi di Hamas e non aiutare la strada verso la pace. Quindi dobbiamo continuare a lavorare con serietà perché Israele smetta l'invasione a Gaza e si lavori per una via diplomatica per garantire la sicurezza e la pace in quei territori", conclude.