Mo: Gardini (FdI), 'su mozione Palestina opposizioni dimostrino responsabilità'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - "Sulla questione del riconoscimento della Palestina non ci possono essere zone grigie né ambiguità. La posizione della maggioranza è chiara e netta: il riconoscimento sarà possibile soltanto se verranno rispettate condizioni imprescindibili. Prima di tutto la liberazione immediata e incondizionata di tutti gli ostaggi, che non possono continuare a essere usati come merce di scambio. In secondo luogo, l'esclusione totale di Hamas da qualsiasi ruolo politico e istituzionale nel futuro Stato palestinese: non si può costruire la pace partendo dal terrorismo". Così Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Ora ci aspettiamo che anche le forze di opposizione dimostrino senso di responsabilità e sostengano questa mozione. È il momento di unire l'Italia su un messaggio di fermezza e di chiarezza: sì a una prospettiva di pace e convivenza, no al ricatto della violenza. Solo in questo quadro l'Italia potrà dare il proprio contributo al riconoscimento della Palestina", conclude.