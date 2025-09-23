Mo: Filini, 'da sinistra ignobile propaganda, Gaza come clava contro Governo'

23 settembre 2025 a

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Sul conflitto israelo-palestinese è ora di ripristinare la verità, per questo ringraziamo il Tempo per l'inchiesta che sta portando avanti con coraggio per aiutare la politica ad offrire le risposte che è chiamata a dare. Dall'inchiesta emerge come la spedizione Global Sumud Flotilla sia una gigantesca opera di propaganda, che non ha gli strumenti reali per offrire un concreto aiuto alla popolazione civile palestinese, al contrario di quanto sta facendo il governo italiano che è il quarto al mondo e il primo tra i Paesi non arabi per il sostegno offerto alla popolazione di Gaza con l'operazione “Food for Gaza”. Così il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Filini, responsabile del programma del partito, intervenendo al convegno “Tutte le ambiguità della propaganda Pro Pal” che si è svolto al Senato.

"Allo stesso modo appare come pura propaganda il tema del riconoscimento dello Stato Palestinese, oggi tanto caro alle opposizioni, ma incapaci di conseguirlo realmente quando erano al Governo, nonostante una mozione votata dal Parlamento nel 2015. Ai capi di Stato che rincorrono facili like, l'Italia risponde con la postura più seria dello statista, partendo dall'evidenza che oggi la Palestina purtroppo ancora non esiste, in quanto non ha una moneta, non ha un esercito, non controlla il territorio, ma esiste un regime con a capo islamisti, che a loro volta non riconoscono lo Stato di Israele e che hanno come obiettivo quello di distruggerlo. Gli effetti ottenuti dal riconoscimento dello Stato Palestinese da parte di alcuni stati occidentali sono stati le grida di giubilo di Hamas e l'irrigidimento di Israele, non si è fatto alcun passo avanti verso la pace. Strumentalizzare una tragedia come quella di Gaza è quanto di più ignobile la politica possa fare ed è ciò che sta facendo la sinistra, sventolando in ogni occasione la bandiera della Palestina come fosse una clava contro il governo Meloni, arrivando ad addossargli colpe di ciò che sta accadendo in Medio Oriente”, conclude.