Mo: Calovini (FdI), 'dopo annuncio Meloni basta ambiguità, sinistra voti mozione centrodestra'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Una mozione della maggioranza per il riconoscimento della Palestina ma subordinato alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas da Gaza. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni da New York. Ora nessuna ambiguità da parte della sinistra: voti la mozione di maggioranza. Hamas deve rilasciare gli ostaggi e rinunciare ad ogni ruolo nel nuovo Stato palestinese. Soltanto a queste condizioni ci potrà essere il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia”. Così il deputato di Fratelli d'Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo nella commissione Esteri.