Mo: Braga, 'inaccettabile strumentalizzare piazza che sceglie di non girarsi dall'altra parte'

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Abbiamo sempre condannato, non abbiamo difficoltà a farlo, episodi di violenza. Non è il nostro metodo. Ma non è accettabile voler travisare la verità, non riconoscere che quello che è accaduto ieri è un atto di coscienza collettiva, quello che il governo non vuole fare fuggendo da una assunzione di responsabilità". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga associandosi alla richiesta di informativa del governo avanzata da FdI.

"Non consentiamo la strumentalizzazione di una pagina bella, positiva, di coscienza civile del Paese, di chi sceglie di non girarsi dall'altra parte, che è quello che fa il governo. Non è più tempo del silenzio e della compliciità", ha aggiunto Braga.