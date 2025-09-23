Mo: Abdullah di Giordania, 'se Israele attacca moschea Al-Aqsa, allargherà guerra'

23 settembre 2025 a

Washington, 23 set. (Adnkronos) - "La comunità internazionale deve smettere di illudersi che il governo di Israele sia un partner disponibile per la pace. Tutt'altro. Le sue azioni sul campo stanno smantellando le fondamenta stesse su cui la pace potrebbe poggiare e seppellendo intenzionalmente l'idea stessa di uno Stato palestinese". Lo ha detto re Abdullah di Giordania all'Assemblea generale dell'Onu, aggiungendo che "la sua retorica ostile, che invoca l'attacco alla moschea di Al-Aqsa, inciterà a una guerra di religione che si estenderà ben oltre la regione e porterà a uno scontro totale a cui nessuna nazione potrà sfuggire".

Il Monte del Tempio, che era il sito degli antichi templi ebraici e ora ospita la Moschea di Al-Aqsa e la Cupola della Roccia, è stato uno dei punti più instabili del Medio Oriente. Da quando ha ricevuto per la prima volta il portafoglio della sicurezza nazionale nel 2022, il ministro della sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben Gvir ha ripetutamente affermato che la sua politica è quella di consentire la preghiera ebraica in cima al Monte del Tempio, violando lo status quo, che l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha insistito affinché rimanesse in vigore.