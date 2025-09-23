Milano: autopsia conferma omicidio fotografo, ipotesi soffocamento

23 settembre 2025 a

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Segni compatibili con una morte per asfissia. E' il primo responso delle anticipazioni dell'autopsia sul corpo di Maurizio Rebuzzini, 74 anni, deceduto mercoledì sera all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo essere stato trovato dal figlio Filippo nel suo studio fotografico in via Zuretti, in zona stazione Centrale. I primi risultati - l'ipotesi prevalente è che la vittima sia stata soffocata - dovranno essere approfonditi e confermati tramite esami istologici. Sul caso indaga la squadra Mobile coordinata dalla pm Maria Cristina Ria.