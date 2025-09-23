Marche: Ricci chiude giovedì ad Ancona con Proietti, Todde e Modena City Ramblers

23 settembre 2025 a

a

a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Si terrà ad Ancona, in piazza Roma, giovedì 25 settembre, alle 19, la chiusura della campagna elettorale dell'Alleanza del Cambiamento e di Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche. Presenti, per l'occasione, anche Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria, e Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, mentre la chiusura sarà affidata alla musica dei grandi Modena City Ramblers.

“Sarà una serata di gratitudine e festa per il lavoro fatto. Con noi ci saranno due grandi amministratrici elette grazie a coalizioni larghe costruite attorno a programmi concreti e condivisi, proprio come la nostra Alleanza del Cambiamento con la quale abbiamo rimesso al centro la sanità pubblica, il lavoro, le aree interne e il futuro dei giovani. - dichiara Ricci - In queste settimane ci siamo ritrovati nei confronti, negli abbracci, nei comizi d'amore: piazza dopo piazza, ci siamo trovati insieme in una comunità che vuole rilanciare le Marche e ridare fiducia a questa regione dopo anni di mediocrità. Abbiamo fatto campagna elettorale tutta l'estate, nelle spiagge, in montagna, battendo comune dopo comune tutte le Marche, tanta strada insieme: ora manca davvero qualche centimetro ala vittoria”.