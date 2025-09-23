Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Iran: Khamenei, 'non cederemo a pressioni per abbandonare arricchimento uranio'

default_image

  • a
  • a
  • a

Teheran, 23 set. (Adnkronos/Afp) - L'Iran non cederà alle pressioni affinché abbandoni l'arricchimento dell'uranio. Lo ha detto la guida suprema della Repubblica islamica alla televisione, precisando che "la parte americana è stata irremovibile sul fatto che l'Iran non debba arricchire l'uranio. Non ci siamo arresi e non lo faremo. Non abbiamo ceduto e non cederemo alle pressioni su questa o su qualsiasi altra questione".

Dai blog