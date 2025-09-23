Fisco: Schlein, 'tasse al 42,7%, Meloni restituisca risorse'

23 settembre 2025 a

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Nel 2025 la pressione fiscale raggiungerà il 42,7%, il livello più alto dal 2020. Dal ceto medio il governo ha avuto 22 miliardi in più per il cosiddetto fiscal drag. Questo aumento ha più che mangiato l'aumento del cuneo di 17 miliardi. Meloni dovrebbe iniziare da qui alla prossima manovra a restituire le risorse, sterilizzare il fiscal drag, indicizzare gli scaglioni Irpef all'inflazione". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.