BitMine Immersion (BMNR) annuncia il prezzo dell'offerta diretta registrata da 365,24 milioni di dollari a 70 dollari per azione

BitMine vende circa 5,22 milioni di azioni a 70,00 dollari per azione e circa 10,4 milioni di warrant con un prezzo di esercizio di 87,50 dollari

La vendita delle azioni ordinarie di BitMine rappresenta una maggiorazione del 14% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di BitMine del 19 settembre 2025

BitMine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee, per supportare l'obiettivo di BitMine di acquisire il 5% di ETH.

LAS VEGAS, 23 settembre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Società"), una società di rete Bitcoin ed Ethereum concentrata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di acquisto di titoli con un investitore istituzionale relativo all'offerta e alla vendita di 5.217.715 azioni ordinarie della Società, con valore nominale di $ 0,0001 per azione (le "Azioni ordinarie") a un prezzo di $ 70,00 per azione, e warrant per l'acquisto di un massimo di 10.435.430 azioni ordinarie a un prezzo di esercizio di $ 87,50 per azione (i "Warrant") in una transazione di offerta diretta registrata (l'"offerta"). A 70,00 dollari ad azione, il prezzo di acquisto delle azioni ordinarie rappresenta una maggiorazione di circa il 14% rispetto al prezzo di chiusura del 19 settembre 2025. I Warrant saranno esercitabili al momento dell'emissione e scadranno il 22 marzo 2027. Prima della data di scadenza compresa, i Warrant potranno essere esercitati, in toto o in parte, in cambio del pagamento in contanti del prezzo di esercizio.

La Società prevede un ricavo lordo complessivo dall'offerta di circa 365,24 milioni di dollari, prima della deduzione delle commissioni del collocatore e di altre spese stimate per l'offerta. I potenziali futuri proventi aggregati derivanti dai Warrant rappresentano circa 913 milioni di dollari derivanti da esercizi di cassa. Ciò si tradurrebbe in un ricavato totale di circa 1,28 miliardi di dollari, sommando l'offerta comune e il ricavato derivante dall'esercizio con regolamento in contanti dei Warrant.

"BitMine ha raccolto 365,24 milioni di dollari vendendo le nostre azioni con un premio del 14% rispetto alla chiusura di venerdì. La vendita di azioni a 70 dollari l'una, rispetto al prezzo di chiusura di 61,29 dollari, rappresenta un incremento sostanziale per gli azionisti esistenti, poiché l'utilizzo principale dei proventi è quello di incrementare le nostre partecipazioni in ETH", ha affermato Thomas Lee, presidente di BitMine.

"A nostro avviso, questo premio del 14% riflette non solo il forte interesse degli investitori istituzionali nella storia di BitMine, ma anche la fiducia nella nostra realizzazione come azienda", ha affermato Lee. "Gli investitori istituzionali ci hanno detto che BitMine rimane l'unico titolo azionario statunitense a grande capitalizzazione a offrire agli investitori un'esposizione diretta a Ethereum. Il messaggio di agosto del nostro Presidente trova riscontro in molti investitori, che comprendono l'interesse del superciclo di Ethereum mentre Wall Street si muove per accogliere e sviluppare questa blockchain."

La Società prevede che l'offerta si concluda intorno al 23 settembre 2025, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.

Moelis & Company LLC agisce in qualità di unico agente di collocamento per l'offerta.

Winston & Strawn LLP ha svolto il ruolo di consulente legale di BitMine Immersion Technologies (BMNR).

La presente offerta viene effettuata ai sensi di una dichiarazione di registrazione a scaffale effettiva sul modulo S-3ASR (numero di fascicolo 333-288579), dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 9 luglio 2025. L'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione vigente. Prima di investire, le parti interessate devono leggere il supplemento al prospetto e il prospetto allegato e altri documenti depositati presso la SEC per informazioni su BitMine e sulla presente offerta. Un supplemento al prospetto e il prospetto allegato relativi all'offerta diretta registrata saranno depositati presso la SEC e saranno disponibili sul suo sito web all'indirizzo http://www.sec.gov. Inoltre, ove disponibili, copie elettroniche del supplemento al prospetto e del prospetto allegato possono essere ottenute da Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022, oppure via e-mail all'indirizzo [email protected].

Informazioni su BitMine

BitMine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum che si concentra sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le linee di business dell'azienda includono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle società quotate in borsa. Le attività di BitMine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene affermazioni che costituiscono "dichiarazioni a carattere previsionale". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni a carattere previsionale che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni a carattere previsionale riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla continua crescita e all'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni a carattere previsionale è necessario valutare diversi fattori, tra cui la capacità di BitMine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di BitMine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future previste; l'ambiente competitivo dell'attività di BitMine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati e le performance future effettive potrebbero differire sostanzialmente da quanto espresso nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di BitMine, tra cui quelle stabilite nella sezione Fattori di rischio del Modulo 10-K di BitMine depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 3 aprile 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e ai successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da BitMine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. BitMine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

