Mo: Schlein, 'inaccettabile governo usi atti violenti alcuni per ignorare tutti gli altri'**

23 settembre 2025 a

a

a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Non è accettabile che il governo usi gli atti violenti di qualche centinaio di manifestanti che hanno colpito la stazione di Milano e ferito 60 agenti, per provare a coprire o ignorare il grido di centinaia di migliaia di manifestanti, la stragrande maggioranza, che in modo del tutto pacifico ha manifestato in modo del tutto pacifico per la Palestina". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.